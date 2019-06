Panker

Der Mann fuhr vor dem Unfall auf der L165 bei Panker in seinem Wagen in Richtung Lütjenburg, als er plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß er mit einem Hyundai zusammen, in dem ein Ehepaar - beide 54 Jahre alt - saß. Auch ein dahinter fahrender 25-Jähriger wurde in den Unfall auf der L165 bei Panker verwickelt. Er kam von der Fahrbahn ab, rutschte eine Böschung hinunter und landete mit seinem Renault Twingo auf dem Radweg auf dem Dach.

Unfall auf der L165 bei Panker : Alle Verletzten ansprechbar

Alle Personen kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Über die Schwere ihrer Verletzungen ist noch nichts bekannt. Nach Angaben der Polizei waren sie aber alle ansprechbar. Die Landesstraße blieb während der Bergung für mehr als zwei Stunden komplett gesperrt. Die Abschleppwagen kamen zum Teil von weit her aus Oldenburg.

Mehr Unfälle am Tag

Besonders in der Dämmerung oder bei Dunkelheit fahren viele Menschen umsichtiger. Diese Vorsicht und die geringere Zahl der Verkehrsteilnehmer schlägt sich offenbar in der Statistik nieder. Nachts geschahen weniger Unfälle in Schleswig-Holstein als tagsüber:

Unfälle in Schleswig-Holstein 2017

Die folgende Karte zeigt basierend auf den Daten der Statistiker alle Unfälle in Schleswig-Holstein im Jahr 2017, bei denen mindestens ein Mensch verletzt wurde oder starb. Sie können an die Karte heranzoomen und auf jeden einzelnen Punkt klicken oder tippen, um weitere Informationen zu dem Unfall zu erhalten:

