Seit Sonntagmittag grüßt an der B 202 kurz vor dem Ort Wittenberger Passau ein rund fünf Meter hoher Osterhase die vorbeifahrenden Kraftfahrer. Aufgebaut von den Vorstandsmitgliedern der Landjugend Selenter See, soll der Hase zu Ostern auch ein Versteck für kleine Naschereien sein.

Landjugend Selenter See - Stroh-Osterhase grüßt an der B 202

Von Anne Gothsch