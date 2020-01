Mehr Fahrten und schnellere Busse

Lütjenburg

In Giekau und Klamp ist man enttäuscht, dass der neue Schnellbus an den Gemeinden vorbeifährt. Eine Frau aus Schlesen kommt wegen der Umstellung mit dem Bus nicht mehr pünktlich zur Arbeit.

Viele zusätzliche Fahrten zwischen Kiel und Lütjenburg

Diese Nachrichten veranlassten die Landrätin, noch einmal alle Vorzüge und Verbesserungen aufzuzeigen. Ladwig führt die neuen zusätzlichen Fahrten auf der Strecke zwischen Oldenburg über Lütjenburg nach Kiel auf. In Richtung Lütjenburg gebe es montags bis donnerstags zwei zusätzliche Fahrten, freitags drei und sonnabends sogar sieben. In Richtung Kiel takten die Verkehrsbetriebe noch schneller. Dort stehen im Vergleich zum alten Fahrplan fünf zusätzlichen Fahrten an, freitags und sonnabends sechs. Auf der Linie verbessere sich das Busangebot für alle an der Strecke liegenden Gemeinden, sagte sie vor allen in Richtung Klamp und Giekau. In der Woche werde nun ein durchgängiger Stundentakt angeboten.

Von ZOB zu ZOB in 40 Minuten

Zusätzlich zu dieser Grundlinie schicken die Verkehrsbetriebe einen neuen Schnellbus auf die Strecke zwischen Lütjenburg und Kiel. Er schafft die Fahrt zwischen den beiden Städten in 40 statt normal in 50 Minuten. Dafür lässt er Haltestellen in Kiel und im Kreis Plön aus, an denen erfahrungsgemäß nur wenige Gäste zusteigen. Zielgruppe dieser schnellen Verbindung, die nur in der Woche zu den Hauptverkehrszeiten fährt, sind in erster Linie Berufspendler. Der Kreis bietet ihnen mit dem Schnellbus eine Alternative zum Auto.

Schnell nur bei Verzicht auf Haltestellen

„Das Ziel der Beschleunigung kann nur erreicht werden, wenn man den Linienweg – soweit möglich – verändert und auf die Bedienung von einigen Haltestellen verzichtet“, so die Landrätin. Sie hoffe, dass mit der zusätzlichen Schnellbuslinie immer mehr Menschen im Kreis Plön den Nutzen für die Umwelt erkennen und öfter einmal das Auto stehen lassen.

Letzte Abfahrt in Kiel in Richtung Lütjenburg : 0.44 Uhr

Der Vorsitzende des Hauptausschusses, Werner Kalinka ( CDU), begrüßte die Ausweitung der Verbindungen auf der Strecke. Aus Kiel könne man nun am Freitag und Sonnabend um 0.44 Uhr den letzten Bus in Richtung Lütjenburg nehmen, das man um 1.38 Uhr erreiche. Ein Komfort, den es bisher für die Bürger im Kreis, aber besonders in Lütjenburg nicht gab. Sie können nun auch Abendveranstaltungen in der Landeshauptstadt besuchen, ohne auf das Auto angewiesen zu sein.

