Preetz

Zum einen wollten die Läufer beim Lauf ins Leben in Preetz im Alter zwischen zehn und 70 Jahren mit dem rund einstündigen Lauf ihre Solidarität mit Krebserkrankten bekunden und zum anderen mit ihren eigenen sowie gesammelten Spenden die Arbeit der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft unterstützen.

„Eigentlich hätte der jährliche Spendenmarathon zum nunmehr 16. Mal in Eckernförde stattfinden sollen, begleitet von einem großen Familienfest. Da die Veranstaltung in diesem Jahr jedoch coronabedingt komplett ausfallen muss, hatte die Krebsgesellschaft dazu aufgerufen, vereinzelte Mini-Benefizaktionen zu starten“, erläuterte Marcus Heisinger.

Anzeige

Er gehörte zum Organisationsteam von drei Preetzer Familien, die die Idee zum Lauf ins Leben in Preetz aufgegriffen und im privaten Rahmen umgesetzt haben. Motivierte Teilnehmer waren im Freundes- und Bekanntenkreis schnell gefunden.

Weitere KN+ Artikel

Ortsansässige Unternehmen unterstützten Lauf ins Leben in Preetz

"Etwas mehr Zeit hat die sonstige Organisation mit Hygienekonzept, Streckenführung und -kennzeichnung, Genehmigung seitens der Stadt, Starterzelt und Verpflegungsstation in Anspruch genommen", berichtete Sönke Waldner. Er ist bei der Förde Sparkasse tätig, die die Benefizaktion Lauf ins Leben in Preetz auch unterstützt, etwa mit der Kostenübernahme für eine spezielle Versicherung, einem Zelt sowie Desinfektionsmitteln. Preetzer Unternehmen spendeten zudem Getränke, Snacks und Grillwürste.

An der Verpflegungsstation achteten Christin Waldner und ihr Team konsequent darauf, dass jeder Läufer nach jeder Runde ordentlich Wasser trank, denn bei den hochsommerlichen Temperaturen rann allen Teilnehmern der Schweiß schon nach wenigen Minuten über den ganzen Körper.

Schon vor dem Start in zwei Gruppen hatten Marius Markgraf aus Kiel und Denny Braun aus Schwentinental eine mehr als sieben Kilometer lange „Aufwärmetappe“ hinter sich, denn Marius war aus Kiel losgelaufen und hatte seinen Freund in Raisdorf abgeholt, um mit ihm gemeinsam beim Lauf ins Leben in Preetz an den Start zu gehen.

Lauf ins Leben in Preetz : Am Ende kommen 900 Euro zusammen

Peer Hoffmann beteiligte sich mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern, „denn wir wollen damit unsere Solidarität mit den von Krebserkrankungen Betroffenen zeigen und mit den Spenden ein wenig helfen. Außerdem tut die Aktivität auch unserer eigenen Gesundheit gut“, meinte der Familienvater.

Mit der ganzen Familie war auch Christoph Donath-Totzke dabei. Während seine Frau und die jüngste Tochter alle Läufer kräftig anfeuerten, hatte sich der Vater mit Josse, Lotta, Lönne und dem Patenkind Jette auf den einen Kilometer langen Weg gemacht.

„Es ist zwar allerbestes Strandwetter, aber es ist uns eine Herzensangelegenheit, bei diesem Benefiz-Lauf dabei zu sein“, sagte Christoph Donath-Totzke, der auch schon etliche Marathon-Läufe absolviert hat.

Nachdem am Abend auf einer privaten Geburtstagsfeier noch weitere Spenden gesammelt wurden, können der Schleswig-Holsteinschen Krebsgesellschaft 900 Euro übergeben werden.

Mehr aus Preetz lesen Sie hier.