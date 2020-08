Lebrade

Stachelschweine leben eigentlich in Afrika, Asien, bestenfalls noch in Südeuropa. Schubert stieg aus dem Auto und machte mit dem Handy Beweisfotos. Inzwischen wissen die meisten im Ort, dass ein Stachelschwein ausgebüxt ist. Es einzufangen ist schwer. Stachelschweine sind nachtaktiv. Und nicht nur aktiv, sondern richtig schnell. Auch Martin Daniel aus Lebrade erzählt: „Meine Frau war abends mit dem Rauhaardackel draußen, als ihr auf der Dorfstraße ein Stachelschwein entgegenkam.“ Jörg Schubert berichtet, dass das Tier sogar auf ihn zugelaufen kam. „Da bin ich aber schnell wieder in den Wagen gestiegen.“

Anfang Juni zogen die Stachelschweine in Lebrade ein

Es ist zwar nicht richtig, dass ein Stachelschwein durch den Ort streift, aber das Rätsel ist gelöst. Das Tier gehört Christian Siebelts und Benjamin Böhringer vom Hofladen in Lebrade. Anfang Juni haben sie zwei Stachelschweine aus der Nähe von Bremen bekommen. Sie bauten ein den Anforderungen entsprechendes Gehege für ihre kleine Attraktion auf dem heimischen Gelände in der Ortsmitte. Doch dann rissen die Tiere aus, nachdem sie ein Loch in die Außen-Holzwand gefressen hatten.

Anzeige

Weibchen tot aufgefunden

Zuerst das Weibchen. „Sie war die Dominantere, fraß aber auch Bananen aus der Hand“, erzählt Siebelts. In der Vergangenheitsform. Denn die Stachelschwein-Dame ist tot, er fand sie hinterm Zaun im Außenbereich des Bauernhofes. Nun ist aber auch das Männchen ausgerissen, und immer noch unterwegs. Es sei schon in Sellin gesehen worden, wie es sich in einem Garten unterm Apfelbaum in der Sonne aalte. Aber eigentlich ist es eher nachts auf Tour und schläft tagsüber. Es frisst Obst und Gemüse.

Weitere KN+ Artikel

Seit November mehr als 220 Stück Geflügel tot oder verschleppt

Natürlich ist Siebelts nachts unterwegs und streift durch den Ort, um es zu suchen. Doch vor allem treibt ihn die Frage um, warum die Tiere ausgebrochen sind. Seit einem Jahr hält sich in Lebrade das Gerücht, dass eine große Raubkatze hier unterwegs sei. „Wir haben seit November mehr als 220 Tiere verloren“, erzählt der Hofladen-Besitzer und Landwirt. Damit meint er die Hühner, Enten und Gänse, die auf den Wiesen vor dem Dorfladen lebten. 220 Tote oder Verschleppte. Immer nachts, immer verbunden mit großem Lärm. Oft brutal zugerichtet, regelrecht aufgeschlitzt oder auseinandergerissen. Eine Ente lag tot oben auf dem Dach des Bushaltehäuschens. Macht so etwas ein Puma?

Carsten Pusch ( Nabu ) tippt auf Fuchs, Habicht oder Mink

Oder eher ein Uhu? Carsten Pusch vom Nabu in Plön tippt auf Habicht, Fuchs, Marder oder auch Mink. Alles Arten, die dort sicher vorkommen. Bürgermeister Jörg Prühs hat von den Gerüchten mit der Raubkatze gehört. „Ausschließen kann ich nichts“, sagt er vorsichtig. Aber auch nichts bestätigen. Ebenso wie die Polizei in Plön. Vor einem Jahr sei eine Sichtung gemeldet worden, jetzt das Gerücht wieder aufgekeimt.

Wildkameras der Jäger haben keine Raubkatze aufgezeichnet

Die Jägerschaft ist auch informiert. Jäger Martin Daniel wohnt vor Ort. „Ich glaube es nicht“, sagt er. Schließlich hängen einige Wildkameras im Bereich Lebrade. Und die haben Waschbären, Marderhunde, kleine Katzen und Hunde aufgezeichnet – aber keine Raubkatze. Auch Kreisjägermeister Claus-Hendrik Estorff winkt ab. Man hätte längst einmal Kadaver von gerissenen Tieren finden müssen, wenn eine große Raubkatze dort unterwegs wäre.

Lesen Sie auch: Lebrader Teiche: Paradies für Vögel und Wanderer

Christian Siebelts ist unsicher. Sind die Stachelschweine in Panik geflüchtet? Bei seiner Suche hat er Richtung Sellin ein großes Tier die Straße kreuzen sehen. „Ich konnte das nicht eindeutig zuordnen, aber es war hundertprozentig eine große Katze. Größer als unsere Dobermänner“, sagt er. Eine Nachbarin will im Garten des Pastorats eine Wildkatze gesehen haben. Zugegeben, das viele freilaufende Geflügel gegenüber vom Hofladen muss für so ein Tier wie ein Büfett gewirkt haben. Am Wochenende hat Siebelts 800 Enten und Gänse deshalb umgesiedelt auf eine Weide.

Bei Stachelschwein-Sichtungen bittet die Besitzer um Anruf

Ihr Stachelschwein suchen Siebelts und Böhringer weiter, aber: „Wenn ich es habe, kommt es in einen Zoo.“ Bei Sichtungen bitten sie um Anruf unter 04383/8129959.

Mehr aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.