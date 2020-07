Lebrader Teiche: Paradies für Vögel und Wanderer

Lebrade

Die Vogelfreistätte Lebrader Teiche in der Gemeinde Lebrade ist das älteste Naturschutzgebiet im Kreis Plön und zählt landesweit zu den ältesten geschützten Naturräumen. 1938 wurde es von den Eigentümern des Gutes Rixdorf unter besonderen Schutz gestellt.

Wie der etwas altmodisch anmutende Name Vogelfreistätte vermuten lässt, gilt das rund 146 Hektar große Gebiet als Wasservogelparadies. Die in Deutschland seltenen Krick-, Knäk- sowie Kolbenenten brüten hier und für den Rothalstaucher gehören die Lebrader Teiche zu den bedeutendsten Brutplätzen in Deutschland.

Lebrader Teiche bieten auch Aussichtsplattform

Wer die Wasservögel beobachten möchte, gelangt von der Dorfmitte nahe der Lebrader Kirche aus in eine Sackgasse namens „Kollsack“, die nach etwa 150 Metern zu einer Aussichtsplattform führt. Von dort aus bietet sich ein Überblick über die weiträumige Teichlandschaft.

„Auf dem Brutfloß, das wir im vorderen Teil der rund 90 Hektar großen Teichfläche verankert haben, brüten momentan acht Flussseeschwalben-Paare“, berichtet Fritz Heydemann nach einem Blick durchs Fernglas. Heydemann ist Geschäftsführer der Marius- Böger-Stiftung in Plön, die das Naturschutzgebiet ( NSG) vor 25 Jahren langfristig gepachtet hat und seitdem betreut.

„Ursprünglich dienten die zum Gut Rixdorf gehörenden Teiche seit Ende des 17. Jahrhunderts der Karpfenzucht, wie das bei vielen Adelsgütern in der Region der Fall war. Das durchschnittlich nur rund einen Meter tiefe Wasser erwärmte sich im Sommer schnell, was das Wachstum der Karpfen förderte. Jeweils im Herbst wurde das Wasser abgelassen, die Karpfen abgefischt und vermarktet“, erläutert Heydemann.

Karpfenmast in Lebrader Teichen 1996 eingestellt

Um das Jahr 1912 war ein Straßendamm errichtet worden, der den Teich gewissermaßen in zwei Gewässer teilte. In den 1930er-Jahren hätten die Eigentümer des Gutes, die Grafen von Westphalen, die herausragende Bedeutung der Teichlandschaft mit ihren Buchten, Inseln und breiten Schilfgürteln für Wasservögel erkannt und das Areal 1938 unter Naturschutz gestellt. 1996 sei die Karpfenmast eingestellt worden, weil sie sich nicht mehr gelohnt habe.

„Die Marius-Böger-Stiftung hat das Gebiet dann gepachtet, um es als bedeutende Brut-, Mauser- und Raststätte für eine Vielzahl von Wasservögeln zu erhalten. Im breiten Schilfgürtel nisten nämlich auch Rohrdommel und Rohrweihe sowie Wasser- und Tüpfelralle. Im Sommer und Herbst versammeln sich hier bis zu 5000 Wasservögel, darunter tausende Schnatterenten. Auch mehr als 1000 Löffelenten rasten hier jedes Jahr im Spätsommer auf ihrem Zug in die Überwinterungsgebiete“, erzählt Fritz Heydemann.

Lebrader Teiche: Wasser wird im Herbst abgelassen

Gemeinsam mit Wissenschaftlern der Uni Kiel und dem Plöner Ornithologen Bernd Koop wurde in den ersten Jahren der Betreuung ein Konzept für das Gebiet entwickelt, um die Bedingungen für die verschiedenen Arten von Wasservögeln zu allen Jahreszeiten noch zu verbessern.

„So lassen wir zwar nach wie vor in jedem Herbst das Wasser ab, um die Qualität zu erhalten und der Verlandung des flachen, sehr nährstoffreichen Gewässers entgegenzuwirken. Aber auf den Fischbesatz haben wir verzichtet und können seitdem beobachten, dass der Bestand an Wasservögeln deutlich zugenommen hat.“ Das liege unter anderem daran, dass die Unterwasservegetation als Nahrungsgrundlage für Enten und Schwäne besser gedeihe, wenn Karpfen nicht mehr im schlammigen Grund wühlten und das Wasser trübten.

Lebrader Teiche ein Ziel für Urlaub in Schleswig-Holstein

Andererseits lebten im Pflanzenbewuchs unter Wasser unzählige Zwergstichlinge und Wasserinsekten, die wiederum das Nahrungsangebot für tauchende Vogelarten sicherten, ebenso wie am Teichgrund lebende Schnecken und Zuckmückenlarven.

„Inzwischen gehören die Lebrader Teiche wieder zu den Highlights für Ornithologen und Tierfotografen, vor allem während der Zeit des Wasserablassens. Dann finden sich hier auch Silberreiher, Seeadler, Kormorane und Möwen ein“, so Fritz Heydemann. An die offenen Wasserflächen, die von breiten Schilfgürteln und Weidengebüschen gesäumt werden, schließt sich im südöstlichen Teil ein kleines, unzugängliches Moor an, in dem dichte Torfmoorpolster sowie Sonnentau und Wollgras wachsen.

