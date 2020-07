Aus für die Spielstube in Rethwisch: Die Gemeindevertretung Lehmkuhlen beschloss die Kündigung des Vertrags mit der evangelischen Kirchengemeinde Preetz. Hintergrund ist, dass die Alte Schule sanierungsbedürftig ist und die Gemeinde einen Anbau an die Kita in Trent für eine neue U3-Gruppe plant.