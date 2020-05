Bagger schafft mehr Platz für Orchideen

Lehmkuhlen

Die Arbeiten mit einem 20-Tonnen-Bagger, der in den vergangenen Wochen Gebüsche mit der Knickschere abgekniffen und Wurzeln gerodet hat, konzentrierten sich dabei auf den Kernbereich des Gebietes.

Mit Bagger gegen Verbuschung

„Wir sind den wild wuchernden Weidegebüschen zu Leibe gerückt, um der fortschreitenden Verbuschung gegenzusteuern“, erläuterte Hauke Drews als biologischer Bauleiter der Maßnahme. Ohne die Weiden habe das kostbare Niedermoor wieder etwas mehr Platz, sich zu entfalten. „Und in trockenen Phasen steht der Feuchtigkeit bedürftigen Orchideenwiese mehr Wasser zur Verfügung.“

Finanziert wurde die Maßnahme aus dem Landesprogramm „Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutz- und Natura 2000-Gebieten und auf Flächen des Moorschutzprogramms Schleswig-Holstein“.

Bei der Umsetzung habe der Kreis Plön auf das Fachwissen der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein gesetzt, die auf vier Jahrzehnte Erfahrung in der anspruchsvollen Pflege von Moorgebieten zurückblicken könne, so Drews.

Carsten Burggraf, Leiter der Integrierten Station Holsteinische Schweiz, zeigte sich zufrieden mit der geleisteten Arbeit. „Diese Maßnahme war sehr anspruchsvoll und wurde äußerst gut und professionell umgesetzt.“ Sogar die gleichzeitig angelegten Verwallungen seien schon fertig, und das Wasser staue sich in der Fläche wieder ein.

Orchideenwiese einmal jährlich gemäht

In den vergangenen Jahren hat die Stiftung Naturschutz in Zusammenarbeit mit dem betreuenden Verein, dem Unabhängigen Kuratorium Landschaft Schleswig-Holstein, die Orchideenwiese einmal jährlich mit einer Mähraupe gepflegt. So wurde garantiert, dass Orchideen und Co. im Dickicht von unerwünschtem Aufwuchs eine Chance zum Überleben und Blühen haben.

Die Lehmkuhlener Stauung ist Teil des europaweiten Netzes aus Schutzgebieten mit dem Namen Natura 2000. 250 Pflanzenarten, darunter 50 verschiedene Moose, wurden in diesem basischen Niedermoor nachgewiesen.

60 Pflanzenarten auf der Roten Liste

60 dort vorkommende Pflanzen stehen auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten. Dazu gehören auch Orchideen wie die Sumpf-Stendelwurz und das Breitblättrige Knabenkraut.

