Aktion Lese-Gut lockte zum Zuhören

Panker

Susanne Stökl und Michael Fey hatten im Bücherbus zwei lange Tische mit Büchern bestückt, darunter viele Biografien und autobiografische Erzählungen, aber auch Ratgeber und Nachschlagewerke für alle Lebenslagen. „Wir sind schon zum vierten Mal bei dieser Veranstaltung dabei, weil es hier immer viel Spaß macht, auf unseren Bücherbus und das breitgefächerte Angebot aufmerksam zu machen“, erzählte Stökl. „Viele Besucher kennen die Fahrbücherei noch immer nicht, sind dann aber ganz begeistert, zumal, wenn wir vor allem für Kinder auch eine spontane Ausleihe ermöglichen”, so Stökl.

Sternekoch Volker M. Fuhrwerk signiert sein Buch

Wenige Meter weiter bildete sich im Restaurant Ole Liese eine kleine Schlange, denn Küchenchef und Sternekoch Volker M. Fuhrwerk nahm sich etwas Zeit, um Signierwünsche für sein neues Kochbuch „Meine Küche – neue deutsche Kochkunst“ zu erfüllen. Sehr zur Freude von Borghild Lindner, die viele Jahre in Plön gelebt hat und das Gut Panker seit Kindertagen kennt. „Schon mit meinem Opa war ich damals in der Ole Liese zu Gast und bin nach wie vor begeistert von diesem idyllischen Ambiente.“ Das Kochbuch wolle sie ihrem jüngsten Sohn schenken, der momentan das Kochen für sich entdeckt habe.

Erinnerungen an die Zeit im und nach dem Krieg

In der Schlosskapelle bereitete sich Antje Thietz-Bartram aus Hamburg auf ihre Lesung aus ihrem jüngsten Werk „Was ich nicht wusste“ vor. Darin hat die heute 90-Jährige, die viele Jahre in Preetz lebte, ihre Erinnerungen an die Zeit im und nach dem Krieg aufgeschrieben. In ihren Geschichten schwingt viel Lokalkolorit aus Preetz, Kiel und Hamburg mit, was dem Buch Authentizität verleiht. Seit 1979 hat die 1929 in Kiel geborene Ante Thietz-Bartram zwölf Bücher geschrieben, neben autobiografischen Werken auch Lyrik-Bände und ein Kinderbuch.

Im Geschäft Hammerich präsentierte Kurt Planert Passagen aus Erich Kästners Werk „Kleinmaleins des Seins“, und in der Galerie Stilhaus war die Hamburger Autorin und Schauspielerin Kathinka Schrik-Mayer zu Gast, um das Publikum mit Auszügen aus ihrem Roman „Elysenspiel“ zu fesseln.

