Die Leserbrief-Affäre in Schwentinental ist noch längst nicht vorüber. Jüngste Entwicklung: Andreas Müller (Grüne) trat doch noch nicht ab. Dass er seinen Posten als Vorsitzender des Hauptausschusses nicht räumte, lag auch an CDU, SPD, FDP und SWG. Die Politik in Schwentinental versinkt im Chaos.