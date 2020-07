Plön

Ein einzelner Ast mit weißen Blättern an einem der Bäume hinter dem Prinzenhaus zieht immer wieder die Blicke von Spaziergänger auf sich. Auch über Facebook haben die Plöner bereits über das Phänomen in der Wasserallee diskutiert. Die Linden in der Allee sind um 1730 gepflanzt worden - also schon über 280 Jahre alt. Ihre Blätter sind herzförmig, handflächengroß und grün - bis auf die Blätter an dem besonderen Ast, den man an der seeseitigen Allee auf Höhe des Sportplatzes sehen kann. Diese weißen Blätter sind deutlich kleiner als ihre grünen Nachbarn.

Lindenblätter ohne Chlorophyll

"Den Einfall einer fremden Pflanze können wir ausschließen", sagt Dorit Dahmke von der Alten Schlossgärtnerei Plön. "Das sind eindeutig auch Lindenblätter, die wir hier sehen. Auch, wenn die Blätter weiß, also ohne Chlorophyll, und deutlich kleiner als die übrigen grünen Lindenblätter sind." Die Biologin vermutet, dass der Ast von dem übrigen Baum sozusagen durchgeschleppt wird. "Ich sehe den Ast mindestens schon zwei Jahre so", sagt Dahmke.

Vermutlich handelt es sich um eine Genmutation

Ionut Huma, Sprecher der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten, hat eine Vermutung: "Wahrscheinlich handelt es sich bei diesem Phänomen um sogenannte „panaschierte Blätter“ durch Genmutation. Das heißt, eine Mutation hat zum Umbilden oder nicht Ausbilden der Chloroplasten geführt und dies offensichtlich bereits ab Zweigbeginn, da ja der ganze belaubte Zweig weiß beblättert ist." Dieses Phänomen trete auch blattweise auf und sei in der dortigen Menge für den Baum unbedenklich.

Für Professorin Karin Krupinska steht fest: Es ist keine Krankheit

Tatsächlich gibt es einen weiteren Ast mit weißen Blättern in der Allee - direkt am Nebenbaum. Zufall? Ja, sagt Professorin Karin Krupinska vom Botanischen Institut der Uni Kiel. "Je älter ein Baum wird, desto wahrscheinlicher kann es zu Mutationen kommen. Die Äste, die die weißen Blätter tragen, sind wohl erst eine Handvoll Jahre alt. Ein junger Baum hätte die Mutation eher reparieren können." Da die Bäume alle zur gleichen Zeit gepflanzt wurden, sei es gut möglich, dass sich zwei gleiche Mutationen an den benachbarten Bäumen ausgebildet haben. Eine Art Übertragung oder Ansteckung sei dort ausgeschlossen. "Die weißen Blätter sind eine Mutation und keine Krankheit. Sie sind ganz und gar vom restlichen Baum abhängig, der sie mit Nährstoffen versorgt. Alleine können sie die nicht bilden", sagt Krupinska.

Das Phänomen Albinoast kann auch bei anderen Baumarten auftreten. "Vor einigen Jahren hat es einen Geweihbaum in Jena mit dem gleichen Phänomen gegeben. Diese Baumart stammt aus Nordamerika und gehört in die Familie der Schmetterlingsblütler. Er hat also nicht viel mit unserer Linde zu tun", sagt die Botanikerin. Die Mutation gebe es aber auch bei anderen einheimischen Bäumen, doch sie trete recht selten auf. Somit ist der Ast in der Plöner Allee etwas Besonderes.

Eine Art Setzling mit den weißen Zweigen vom Ast zu erzeugen, ist laut der Botanikerin übrigens nicht möglich. "Der würde alleine nicht überleben." Wahrscheinlich können die weißen Blätter aber dennoch weiterhin im Frühling und Sommer bestaunt werden, denn Linden können bis zu 1000 Jahre alt werden. Da haben die Plöner noch einige Jahre Zeit, das Phänomen der weißen Lindenblätter zu begutachten.

