Lisanne Chantry gewinnt beim Vorlesen

Im Kreistagssitzungssaal in Plön ging es an diesem Nachmittag nicht um Politik, sondern darum, wer das Publikum am meisten für die vorgelesenen Geschichten begeistern konnte. In zwei Runden lasen die Sechstklässler zunächst aus einem von ihnen ausgesuchten Buch und dann aus einem unbekannten Werk vor. Dafür ausgewählt wurde das Kinderbuch "FRRK!" von Nicole Röndigs, das erst Anfang März erscheint und somit für alle neu war.

Teilnehmer kamen von neun Schulen aus dem Kreis Plön

Die Teilnehmer hatten zuvor ihre Schulentscheide gewonnen: Robin Grimm (Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule Preetz), Merle Chiara Wendeborn (Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz), Moses Först (Gemeinschaftsschule Probstei), Lotte Marta Luick (Gemeinschaftsschule Heikendorf), Lynn Hoffmann (Heinrich-Heine-Gymnasium Heikendorf), Christian Riecken ( Albert-Schweitzer-Schule Selent), Linnea Sophie Schnathmeier (Gemeinschaftsschule Am Schiffsthal Plön), Mia Schuster (Gymnasium Schloss Plön) und Lisanne Chantry (Gymnasium Lütjenburg) hatten sich gegen ihre Mitschüler durchgesetzt.

Während einige der neun Schüler beim Lesen konzentriert auf den Text blickten, suchten andere zwischendurch Blickkontakt zum Publikum. Alle schafften es trotz des unbekannten Textes auch bei "FRRK!" Worte zu betonen, um das Vorlesen spannend zu machen. Am Ende wurde es knapp: Mit nur einem Punkt Vorsprung ernannte die Jury Lisanne zur Siegerin.

Die konnte ihren Erfolg hinterher kaum glauben: "Ich bin noch ganz aufgeregt, damit habe ich nicht gerechnet." Lisanne hatte vor dem Wettbewerb jeden Tag mit ihrer Schwester geübt. "Wir haben verschiedene Stimmen nachgemacht." Auch das Buch, aus dem sie beim Bezirksentscheid vorlesen will, hatte sie am Mittwoch bereits im Kopf. "Es heißt 'Die Rückkehr nach Atlantis' und ist eines meiner Lieblingsbücher", erzählte die Zwölfjährige.

Vorjahressiegerin saß in der Jury des Vorlesewettbewerbs

Neben den Lehrern Dirk Meußer, Eva Mintken und Christiane Karczewski sowie Maike Simon von der Buchhandlung Schneider saß auch Vorjahressiegerin Amelie Wichmann in der Jury.

600.000 Kinder nehmen bundesweit am Wettbewerb teil

An dem seit 1959 stattfindenden Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels nehmen laut Veranstalter bundesweit jährlich rund 600.000 Kinder teil. Über mehrere Runden wird der Gewinner gekürt: Die Sechstklässler nehmen zunächst an Klassen- und Schulentscheiden teil, danach kommt der Kreisentscheid. Dem folgen Bezirks- und Landesentscheid.

Im Juni treffen sich die 16 Landessieger dann zum dreitägigen Bundesfinale in Berlin. Die über 600 Regionalwettbewerbe organisieren Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und andere kulturelle Einrichtungen.

