+++ Das Wichtigste vorab +++



- Bei den Bomben handelt es sich um zwei je 500 bzw. 250 Kilogramm schwere Exemplare aus dem Zweiten Weltkrieg, die mit einem Heckzünder versehen sind.

- Nach derzeitiger Planung werden die Straßensperrungen in Schwentinental ab 10 Uhr eingerichtet.

- Ab 10.30 Uhr müssen alle Anwohner und die Angestellten der Gewerbebetriebe den Bereich verlassen haben.

- Die Bundesstraße 76 wird voraussichtlich bis etwa 10.45 Uhr frei bleiben.

- Der Bürgersaal des Rathauses, Theodor-Storm-Platz 1, im Ortsteil Raisdorf steht Sonntag ab 9 Uhr als Unterkunft zur Verfügung.

+++ Dieses Gebiet wird evakuiert +++

Bei Sondierungsarbeiten sind am Mittwoch zwei amerikanische Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg in Schwentinental ( Kreis Plön) entdeckt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll die Entschärfung der 500 bzw. 250 Kilogramm schweren Bomben Sonntagvormittag stattfinden.

Zu diesem Zweck würden alle Gebäude in einem Radius von rund 500 Metern um den Fundort im nördlichen Raisdorfer Gewerbegebiet evakuiert und Straßensperrungen eingerichtet. Auch die Bundesstraße 76 sei von der Sperrung betroffen.

Bereits sechs Bomben 2019 in Schwentinental gefunden

Nach derzeitiger Planung werde die Straßensperrungen ab 10 Uhr eingerichtet. Ab diesem Zeitpunkt komme niemand mehr in das betroffene Gebiet hinein. Von 10.30 Uhr an müssten dann alle Anwohner und die Angestellten der Gewerbebetriebe den Bereich verlassen haben. Wenn sichergestellt sei, dass sich niemand mehr im Sperrbereich aufhalte, werde mit der Entschärfung begonnen. Die Bundesstraße 76 soll nach Angaben der Polizei voraussichtlich bis etwa 10.45 Uhr frei bleiben. Bei den beiden Bomben handele es sich bereits um das fünfte und sechste Exemplar, das in diesem Jahr in Schwentinental entschärft werde.

