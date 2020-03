Auf in die Zukunft: Wie soll die Gemeinde Schönkirchen in zehn Jahren aussehen, was wünschen sich die Einwohner? Wo gibt es Probleme, was soll besser werden? Antworten auf diese Fragen soll es bei einem öffentlichen Workshop am Sonnabend, 21. März, im Schmidt-Haus, Dorfstraße 29, geben.