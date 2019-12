Heikendorf

Gegen 8 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer die Platten, die auf der B 502 in Fahrtrichtung Kiel zwischen den Abfahrten Heikendorf Süd und Schönkirchen lagen. Eine Zeugin gab nach Polizeiangaben an, dass ein Lkw-Gespann diese verloren habe. Der Laster soll die Bundesstraße an der Abfahrt Schönkirchen verlassen haben. Zumindest ein Auto wurde beim Überfahren der Platten beschädigt.

Die Beamten der Polizeistation Heikendorf sicherten die Gefahrenstelle und sperrten die betroffene Fahrspur. Mitarbeiter der Straßenmeisterei Klausdorf entfernten die Rigipsplatten. Gegen 9.30 Uhr waren die Arbeiten beendet.

Wer kann Angaben zum Vorfall auf der B 502 machen?

Die Polizei sucht nun nach dem Lkw, der die Platten verloren hat. Es sei nicht auszuschließen, dass der Fahrer nichts von dem Verlust seiner Ladung bemerkt hat. Zeugen beziehungsweise Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0431 / 560 13 20 mit der Heikendorfer Polizei in Verbindung zu setzen.

