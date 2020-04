Am Wegrand blühen Hunderte Osterglocken. Ein Gruß an die Gäste auf den Campingplätzen Platen und Schöning am Sehlendorfer Strand. Doch nur wenige sehen die Blütenpracht. Die Wohnwagenfans dürfen wegen Corona nicht auf ihre Parzelle. Die Betreiber bangen, wenn die Sperrung lange dauert.