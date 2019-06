Panker

Dackel auf dem Arm, Dackel im Körbchen, Dackel an der Leine im Laufring: In der Reithalle auf Gut Panker dackelten sie alle um den Sieg als Schönste ihrer Klassen. Ein bellendes, schnüffelndes, niedliches Gewusel aus Rau-, Kurz- und Langhaardackeln. Unterteilt wird in die drei Größen Standard, Zwerg und Kaninchen, das sind die kleinsten.

Hunderte Besucher bei der Hundeschau auf Gut Panker

"Gemessen wird nach Brustumfang", erklärt Alexandra Klostermann vom Teckelklub Probsteierhagen. Sie züchtet Rauhaardackel und ist schon seit ihrer Kindheit dackelverliebt. Ihr Verein hat rund 120 Mitglieder und organisiert die Spezial-Ausstellung alle zwei Jahre. Mit insgesamt 85 Dackeln gingen in Panker Züchter aus ganz Deutschland und sogar aus Dänemark und Schweden am Sonntag an den Start. Hunderte Besucher kamen ebenfalls, um sich bei der Schau zu informieren, mit Züchtern zu sprechen - oder den Hunden bei ihrem Schaulaufen von der Jüngsten-Klasse bis zum altgedienten Veteranen einfach nur zuzuschauen.

Des Dackels Dickkopf ist Legende

Was macht den Dackel aus? Sein Körper etwas wurstig, die Beine kurz, doch sein Stolz umso größer. "Ich mag sein ganzes Wesen, er ist sehr selbstbewusst", meint Klostermann. Und: Sein Dickkopf ist Legende. Veronika und Klaus Rösner aus Laboe sind seit 40 Jahren Dackelhalter und wissen genau: "Er hat seinen eigenen Willen. Der Hund bestimmt zu Hause, was gemacht wird." Auch vor größeren Gegnern schrecken Dackel nicht zurück - eine Eigenschaft, die ihm als Jagdhund gut zu Gesicht steht. "Mutig ist er!", unterstreicht Veronika Rösner. Die jüngste Generation ihres charakterstarken "Familiendackels" hält Tochter Gun-Britt auf dem Arm: Rauhaarhündin Olena ist gerade erst 12 Wochen alt und verzückt jeden, der an ihr vorbei geht. Dieser Blick... zum Dahinschmelzen.

