Eine große Rauchsäule steht über dem Stadtgebiet von Lütjenburg. Am Sonntag gegen 16 Uhr brach ein Feuer in einer früheren Panzer-Halle auf dem ehemaligen Kasernengelände aus. Die Feuerwehr ist zurzeit mit einem Großaufgebot vor Ort.

Alte Panzer-Halle steht in Flammen

Von Hans-Jürgen Schekahn