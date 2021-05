Lütjenburg

Nach Angaben der Polizei kam es zu dem Unfall an der Abfahrt der Bundesstraße 202 in die Plöner Straße. Dort raste der unbekannte Fahrer/die unbekannte Fahrerin über die Verkehrsinsel. Ein Verkehrsschild knickte um. Die Wucht war so groß, dass ein Kantstein zerbrach.

Möglicherweise ein blaues Auto

Der Spurenlage nach könnte es sich um einen blauen Wagen gehandelt haben.

Die Beamten suchen nun Zeugen des Geschehens. Möglicherweise fiel ihnen auch ein Wagen mit Beschädigungen auf. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 04381/906331 entgegen.