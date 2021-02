Lütjenburg

Seit zweieinhalb Jahren diskutieren die Stadtvertreter über die Zukunft der Bäume, die 25 bis 30 Jahre alt sind. „Sie haben durch die Trockenheit gelitten“, sagte Bürgermeister Sohn mit Blick auf die letzten Jahre, in denen zu wenig Regen fiel. Erkennbar sei das an abgeplatzter Rinde gewesen. Man habe mit Pflegeschnitten versucht, den Zustand zu verbessern. Das sei erfolglos geblieben. Der Bauhof lockerte zudem die Erde um die Baumwurzeln, damit mehr Regen versickern konnte. Zwischen den Parkbuchten in der Plöner Straße ist der Platz für Bäume allerdings eng begrenzt. Die Straße, Bürgersteig und Parkbuchten sind ringsherum versiegelt.

Hausbesitzer machte die Stadt haftbar für Schäden

Zudem standen die Ahorne sehr dicht an den Häusern. In einem Fall musste die Stadt für die Reparatur einer privaten Regenwasserleitung zahlen. Die Wurzeln der – städtischen – Bäume hatten sie beschädigt. Sohn: „Der Anwohner hat uns dafür haftbar gemacht.“ Der Bürgermeister sah eine „große Wahrscheinlichkeit“, dass das auch bei anderen Leitungen in der Plöner Straße geschehen könnte. Bereits vor zwei Jahren hatten die Anlieger der Plöner Straße Unterschriften gesammelt und baten um das Fällen der Bäume. Sie trugen ihr Anliegen auch in einem Ausschuss vor.

Anzeige

Bürgermeister kündigt Ersatzpflanzungen an

Vier Beschwerdeanrufe nahm Bürgermeister Sohn nach der Fäll-Aktion entgegen, nach. Die Bürger kritisierten das Vorgehen und mahnten die Stadt, etwas für den Klimaschutz zu tun. „Es gab Unruhe in der Stadt wegen der gefällten Bäume.“

Die Baumscheiben in der Plöner Straße bleiben aber nicht kahl, versichert Sohn. Dorthin kommen Ersatzbäume, die besser für den Standort geeignet sind. Welche Art das wird, darüber diskutieren die Kommunalpolitiker noch. Zuvor werden noch die Baumstumpfe abgefräst. Solange müssen die Lütjenburger mit der lichter gewordenen Aussicht in der Plöner Straße leben.

Lesen Sie auch:Neue Chefin in der Amtsverwaltung in Lütjenburg

Auch an anderer Stelle im Stadtgebiet fallen Bäume. In der Hindenburgstraße traf das zwei alte Birken, die dicht an einer Stützmauer eines Grundstückes und relativ nahe an einem Haus standen. Auch hier gab es laut Bürgermeister Sohn Probleme mit Leitungen. „Das war auch in anderer Hinsicht eine richtige Entscheidung.“ Im Inneren der Stämme fanden sich Faulstellen im Holz.

Lesen Sie auch:Kunstrasen in Lütjenburg: "Für uns ist ein Traum wahr geworden"

An der Schönberger Straße vor dem neuen Seniorencentrum Am Gojenberg müssen derzeit alte Fichten weichen, deren Standsicherheit nicht mehr gewährleistet war. Das kleine städtische Grundstück soll danach mit Laubbäumen wieder aufgeforstet werden.

Lesen Sie auch:Großbrand zerstört alte Panzerhallen in Lütjenburg

Neue Bäume lässt die Stadt zusätzlich auf der Freizeitfläche pflanzen und setzt damit auch ein Zeichen für den Umweltschutz. Zwischen Altenheim und dem neuen Wohnmobilparkplatz können sie wachsen, wie sie wollen. Im Boden gibt es keine Leitungen, die sie kaputt machen könnten. Sohn: „Das Thema Klimaschutz ist bei uns dauerpräsent.“