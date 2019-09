Becker-Orgel ist die Puste ausgegangen

Lütjenburg

Das Instrument mit seinen 2121 Pfeifen funktionierte zuletzt nicht mehr tadellos, berichtet Kantorin Monika Leder-Bals. Der Staub, ein bisschen Schimmel, tote Motten und Spinnen beeinträchtigten die Klangqualität. Mitarbeiter der Firma Beckerath aus Hamburg entfernen in Handarbeit den störenden Staub.

Experte: Beim Orgelkauf auf Qualität achten

„Das ist eine grundsolide Orgel“, lobt Orgelbauer Siegmund Tessmer das 51 Jahre alte Instrument. Sie hat nur einen Fehler. Sie ist so eng gebaut, dass die Pfeifen sich an manchen Stellen nur schwer stimmen lassen, weil man nicht gut an sie herankommt. Aber sie sei solide im Vergleich zu vielen anderen Kirchenorgeln, bei denen beim Kauf gespart wurde. Es lohne sich, eine etwas teurere Orgel anzuschaffen. Tessmer: „Manche Kirchen müssen sich immer wieder neue Orgeln zulegen, weil die alten kaputt sind.“

Orgelpfeifen: Anfassen ist verboten

Die Lütjenburger Becker-Orgel gleicht derzeit einem riesigen Puzzle. Auf der Empore stehen überall die Pfeifen und Verstärkerröhren, Becher genannt. Anfassen mit der bloßen Hand ist verboten. Das Fett an der Haut schadet der Zinn-Blei-Legierung der Pfeifen. Die Stellen laufen mit der Zeit dunkel an. Deshalb liegen Einweg-Plastik-Handschuhe bereit.

Mit Alkohol gegen Schimmelsporen

Orgelbauerin Anja Sattler nutzt einfache Technik, um den Staub aus dem Inneren zu pusten. Am kleinen Ende schießt sie Pressluft ein. Das große Ende steckt in einer Box, aus der ein Staubsauger den ausgestoßenen Dreck aufnimmt. Der darf nicht in die Luft geraten, weil er sich sonst wieder in den Pfeifen festsetzt. Dem Schimmelpilz rückt sie mit einfacher Chemie zu Leibe. „Alkohol tötet“, sagt sie mit Ironie.

Freier Blick auf filigrane Technik

Der Spieltisch mit den Tasten ist zur Überholung in der Werkstatt in Hamburg. Die Verschleißteile werden ausgetauscht. Der Blick ist frei auf die ausgeklügelte Mechanik mit Zügen, Gelenken und Hebeln. So sieht man die Becker-Orgel erst in 25 Jahren bei der nächsten Grundreinigung wieder.

Klangprobe dauert bis zu vier Wochen

Orgelbauer Tessmer kann selbst nur mäßig auf den Tasten spielen. „Nicht jeder Airbus-Mitarbeiter kann auch ein Flugzeug fliegen.“ Aber er hat ein gutes Gehör. Die letzten drei, vier Wochen der Arbeit verbringt er damit, jede einzelne der 2121 Pfeifen zu stimmen. Dazu benötigen er und seine Kollegin absolute Ruhe. Das Rascheln einer Zeitung oder ein Flüstern von Besuchern sind absolut verboten. Während dieser Zeit bleibt die Kirche geschlossen.

Paten für die Orgelpfeifen gesucht

Die Kirchengemeinde hat für die Reinigungskosten in Höhe von 60.000 Euro eine Spendensammlung gestartet. Bürger können Patenschaften für einzelne Pfeifen kaufen. Die Beträge liegen je nach Größe zwischen 20 und 70 Euro. Kantorin Leder-Bals hat sich die tiefe, spanische Trompete gesichert. Die Patenschaft schenkt sie ihrem Enkelsohn zum ersten Geburtstag. Bisher haben sich nur knapp 20 Spender gefunden.

Orgel erklingt erst wieder Mitte November

Die Becker-Orgel bleibt noch bis Mitte November stumm. Erst dann spielt sie wieder auf in den Gottesdiensten. Neu dabei ist dann ein Zimpel-Stern, ein kleines Glockenspiel gesponsert von der Förde Sparkasse. Es soll vor allen Dingen in der Weihnachtszeit zum Einsatz kommen.

Sauberkeit lohnt sich

Je sauberer eine Kirche, desto länger lässt sich die Grundreinigung verschieben. Als Beispiel nennt Tessmer eine Küsterin in einer kleinen Dorfkirche bei Bremerhaven. Sie fegt die Kirche nicht, sie saugt nicht den Staub auf. Sie wischt den Boden mit einem feuchten Lappen. Die Mühe lohnt sich. Selbst 40 Jahre nach der letzten Reinigung sind die Orgelpfeifen noch in Ordnung.