Drei historische Gemälde kehren zurück

Lütjenburg

Es ist Ausdruck der Verbundenheit von Gerd-Jürgen Maul mit seiner früheren Heimatstadt Lütjenburg. Sein Vater Dr. Karl-Heinz Maul zog 1937 in die Oberstraße und eröffnete eine Arztpraxis, die er bis ins hohe Alter bis 1980 führte. Schon als kleines Kind hörte Gerd-Jürgen Maul: „Sohnemann. Pass gut auf die Bilder aus Lütjenburg auf.“ Das tat er auch. Zuletzt hingen sie in dem Klavierzimmer des Rechtsanwalts in Quickborn. Jedes an einer anderen Wand. Gerd-Jürgen Maul: „So habe ich immer eines im Blick.“ Wo sein Vater sie gekauft hat oder wer sie ihm geschenkt hat, weiß niemand. „Er hat nie etwas darüber erzählt“.

"Die Bilder müssen da hin, wo sie herkommen"

Aus Altersgründen trennt sich die Familie Maul nun von Familienbesitz und sucht nach neuen Eigentümern. Ehefrau Anne sagte: „Die Bilder müssen da hin, wo sie hergekommen sind.“ Die Stadt und das Stadtarchiv waren sofort Feuer und Flamme, als sie erfuhren, dass die Ansichten nach Lütjenburg kommen könnten.

Die Keimzelle der Brennerei D. H. Boll

Eines der kleineren Bilder, die auf Blech gemalt sind, zeigt den „Schoosterkroog“ am Markt. Ein Fachwerkgebäude, das längst nicht mehr steht. Es ist etwas ganz Besonderes für die Stadthistorie. Es gehörte nämlich D. H. Boll, der mit der Gaststätte gutes Geld verdiente. So viel, dass er davon die große Brennerei bauen ließ, die heute leer steht.

Lesen sie auch: Das historische Grab der Familie Boll

Lesen Sie auch:Die Probierstube, die letzte ihrer Art

Das zweite auf Blech gemalte Bild zeigt das frühere, sagenhafte Lütjenburger Rathaus am Marktplatz. Es galt als so marode, dass die Nachbargemeinden darüber spotteten. 1864 wurde es wegen Baufälligkeit abgerissen.

Spende geht an Heim für Holocaust-Überlebende

Gerd-Jürgen Maul wollte die Bilder nicht verkaufen, wünschte sich aber eine Spende. Zumeist Ärzte der Stadt legten in Erinnerung an ihren Berufskollegen zusammen und kamen auf 800 Euro. Auf Wunsch der Familie Maul geht die Summe nach Israel an ein Heim für Holocaust-Überlebende.

Ein Gemälde für das Bürgermeister-Büro

Dem Pensionär fiel es nicht leicht, die Bilder aus der Hand zu geben. „Ich habe mich nur sehr schwer davon trennen können. Aber man wird älter.“ Das größte Gemälde findet seinen neuen Platz nun im Büro des Bürgermeisters im Rathaus.