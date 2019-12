Zum ersten Mal seit 2012 steht keine Eisbahn auf dem Lütjenburger Marktplatz. Der Kreis Plön ist damit eisfrei. Und es sieht so aus, als bliebe die Lage in Lütjenburg so auch in Zukunft. Es findet sich kein Betreiber. Eine andere Lösung ist mühsam und riskant, wie Bürgermeister Dirk Sohn erklärt.