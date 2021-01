Eine riesige Rauchsäule stand am Sonntag über dem Stadtgebiet von Lütjenburg. Gegen 16 Uhr brach ein Feuer in einer früheren Panzer-Halle auf dem ehemaligen Kasernengelände aus. Ein Komplex von 45 mal 15 Meter Größe ist völlig ausgebrannt. Der Schaden dürfte an eine Million Euro heranreichen.