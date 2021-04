Die Stadt Lütjenburg ruft mit Plakaten zu einem Fotowettbewerb auf. Das Thema lautet: „Du und Corona in Lütjenburg – Zeig uns mit einem Foto, wie du die Coronazeit in Lütjenburg erlebst. Was hat sich geändert? Alltag, Rituale, Gedanken, Erlebnisse, Überraschungen… zeig uns dein Lütjenburg!“