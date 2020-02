Mehr als 80 Kilo hat Sarah Traber aus Lütjenburg abgenommen, doch der richtige Kampf geht jetzt erst los. Mit der Krankenkasse streitet sie sich um die Kostenübernahme einer Haut-OP, und auch ihr Körper macht nicht mehr so richtig mit. Die 31-Jährige ist verzweifelt.

Von Frida Kammerer