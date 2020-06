Fußballer freuen sich auf Kunstrasen

Lütjenburg

„Ich habe mich gefreut, über die parteiübergreifende Stellungnahme für den Schul- und Vereinssport“, sagte Scheff zu der Entscheidung, der eine jahrelange Diskussion voranging. Vor allem die Betreuer und Trainer der Fußball-Jugendmannschaften des TSV hätten unter den Unwägbarkeiten des Grandplatzes gelitten.

Spielabsagen frustrieren die Betreuer

Unverhoffte Spielabsagen, weil der Platz nach einem Regen wieder unter Wasser stand, brachten immer wieder das Familienleben der Ehrenamtler durcheinander. Mehr noch: Ab Oktober trainierten alle Fußballmannschaften auf dem Grandplatz, um den Rasenplatz zu schonen. Keine idealen Bedingungen. Einige Spieler hätten dem Verein deswegen den Rücken gekehrt. Scheff hält es für möglich, dass nun neue Spieler zum TSV kommen. „Es ist reizvoll, auf dem Kunstrasenplatz zu spielen und zu trainieren“, sagt er aus seiner Erfahrung.

260.000 Euro zahlt Lütjenburg dazu

Der Kunstrasenplatz kostet rund 640.000 Euro. Dazu kommen rund 30.000 Euro an Eigenleistungen des TSV. Für die Stadt verbleibt abzüglich der Zuschüsse von Land und Kreis ein Eigenanteil von 260 000 Euro. Das Spielfeld ist 95 mal 65 Meter groß und damit tauglich für den Fußballsport. Der Kunstrasen ist zwischen den Halmen verfüllt mit Quarzsand. Die Spieler können mit herkömmlichen Stollenschuhen auf ihm kicken.

Zuschüsse kommen jetzt und nicht später

„Natürlich ist das ein hoher Betrag. Aber wir bekommen Zuschüsse“, sagte Birgit Laskowsky ( SPD). Ähnlich äußerte sich Thomas Hansen ( CDU) zu den Zuwendungen, die jetzt gewährt werden. „Wir werden in den nächsten 25 Jahren so eine Förder-Situation nicht mehr bekommen.“ Der neue Platz sei ein Vorteil für die Schule und den TSV.

Teil der Grünen lehnen Kunstrasen strikt ab

Klaus Giesche (Grüne) gehörte zu den strikten Gegnern. Er sprach von einem „ökologischen Desaster“. Er forderte, dass öffentliche Gelder nur in nachhaltige Projekte fließen sollten. Solche Lösungen gebe es für den Sportplatz, nur würden sie nicht gefördert. Andrea Danker-Isemer (Grüne) warnte davor, dass der Plastikbelag schon nach 15 Jahren ausgewechselt werden müsste – zusätzlicher Müll. Dem hielt Jürgen Panitzki ( SPD) entgegen, dass in den gelben Säcken alle 14 Tage wirklich große Mengen an Plastik anfielen.

Erster Kick schon im Okktober auf dem neuen Sportplatz

Nach Angaben von Bürgermeister Dirk Sohn soll der Kunstrasenplatz im Oktober fertig sein. Er rechnet mit einem Baubeginn in etwa zwei Monaten, wenn der Bauantrag bewilligt ist. Rolf Scheff und seine TSV-Fußballer warten auf ihren freiwilligen Arbeitseinsatz: „Wir stehen bereit.“

