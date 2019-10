Lütjenburg

2017 zog die Frau in Reinfelds Mietwohnung in der Plöner Straße ein. Sie lebte vorher in einer Einrichtung für Menschen mit psychischen Problemen. Im ersten Jahr fiel sie durch nichts auf. Das änderte sich, als die Frau im Herbst 2018 den Schornsteinfeger nicht in ihre kleine Wohnung ließ, der die Gastherme ko...