Lütjenburg

Fast drei Jahre Vorarbeit und Proben, und am Sonnabend ist dann alles ganz schnell vorbei. Die Schüler des Hoffmann-von-Fallersleben-Schulzentrums in Lütjenburg bringen dann das Musical "Express" auf die Bühne. Die Texte schrieb Andrea Wegner-Krispin (Lehrerin des Gymnasiums), die Musik komponierte Max Berghaus ( Lehrer an der Gemeinschaftsschule). Nach "Storno" (2011) und "Mermaid" (2014) ist es das dritte Projekt dieser Art.

Eine letzte Probe

Bei der Generalprobe am Freitag wurde es nochmal spannend, aber alles funktionierte und von den Testzuschauern gab es reichlich Applaus. Alles ist durchchoreografiert bis ins kleinste Detail: "Selbst das abschließende Verbeugen haben wir geprobt", erzählt Lehrerin Andrea Wegner-Krispin. Über 100 Schüler sind bei einer Aufführung im Einsatz, nicht alle stehen dabei auf der Bühne. Das Orchester steuert die Musik bei, hinter der Bühne werden Kulissen und Requisiten bereitgehalten. Manche Requisiten sind den Schauspielern richtig ans Herz gewachsen. Mads Plüschelefant Casper kommt selbstverständlich mit aufs Foto, der Junggesellinnenabschied bittet um die namentliche Erwähnung des "kanadischen Eisbären" Börnd in der Bildunterschrift. "Der gehört halt dazu", erklärt Lehrerin Wegner-Krispin.

Mehrmals wechselt das Bühnenbild im Musical. Die Schauspieler schlüpfen in verschiedene Kostüme, die teilweise selbst geschneidert sind. Hinter der Bühne wird sich häufiger mal umgezogen. Aus der jungen Braut, die mit ihren Mädels auf Tour ist, wird so fix ein Fußballfan, der das verlorene Spiel des geliebten Vereins verkraften muss.

Die 14-jährige Magdalena, die sich selbst "Mad" nennt, fährt mit dem Zug und lernt dabei allerlei skurrile wie faszinierende Persönlichkeiten kennen - und verliebt sich auch das erste Mal: in Thompson, einen 18-jähriger Ausreißer, der mit Graffiti die Bahnstrecke "verschönert". Neben einer blinden alten Dame mit Begleiterin, die eigentlich nur ihre Ruhe wollen, stürmen ein Junggesellinnenabschied und eine Gruppe wilder Fußballfans das Abteil. Die Zugbegleiter haben alle Mühe, die enthusiastischen Gruppen im Zaum zu halten.

Musicals sind kein Kinderspiel

Die Musik wird live von der zwölfköpfigen Musical-Band beigesteuert. Erstmals sind in dem kleinen Orchester auch Bläser zu hören: "Ich war von dem Sound begeistert, der mir bei der ersten Probe entgegenschlug", erinnert sich Max Berghaus, der musikalische Leiter. Mit Freude habe er die Fortschritte gesehen, die die Schüler in den vergangenen zwei Jahren gemacht haben - vom Casting bis zur Generalprobe. "Bei manchen haben wir anfangs gedacht, ob das was wird'", erzählt Berghaus schmunzelnd. Aber es wurde was. "Vor allem in den letzten sechs Monaten - und in der letzten Woche - haben die Schüler sich unglaublich entwickelt." Aber so ein Musical neben der Schule auf die Beine zu stellen, ist kein Kinderspiel. "Es hat mir wirklich Spaß gemacht, aber hätte lieber in einer niedrigeren Klassenstufe mitgemacht", resümiert Lasse Ottens (19), der den Thompson spielt. Vor allem mit Blick auf das gerade erst bestandene Abitur, wurde es manchmal eng. Auch Lucy, die die Mad spielt, möchte die Zeit nicht missen: "Ich hatte erst Angst, als ich gehört habe, dass ich die Hauptrolle spielen soll, aber ich würde es immer wieder machen."

Die Termine der Aufführungen: Sonnabend, 22. Juni, Sonntag, 23. Juni, Dienstag, 25. Juni, Mittwoch, 26. Juni. Beginn jeweils um 19 Uhr, Karten sind in den Schulsekretariaten erhältlich. Für die Premiere gibt es noch Restkarten.