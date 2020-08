Lütjenburg

Schneider und Borchert schmieden daher am neuen Frühjahrsprogramm, dass spätestens im Oktober fertig ist. Die ersten Kurse starten wieder im Februar und müssen vorbereitet werden. Außer einem Urban Sketching (Malen unter freiem Himmel) in den Herbstferien mit der Künstlerin Margrit Niemann fällt alles andere aus.

Schneider leitete Literaturkurse

Schneider ist Leiterin der Lütjenburger Stadtbücherei. VHS und Stadtbücherei seien beides Lernorte, um Informationen zu bekommen. Als sie hörte, dass ihre Vorgängerin Bodil Skotte Lund aufhören wollte, bewarb sie Schneider sofort um den Posten. Zumal sie als Dozentin selbst Literaturkurse an der VHS in Lütjenburg gab.

Anzeige

Borchert kam über den Energiestammtisch zur VHS

Petra Borchert arbeitete schon zwei Jahre als Beisitzerin im Vorstand und löste nun Jürgen Galka auf dem Stellvertreterposten ab. Sie engagierte sich beim Energiestammtisch der Volkshochschule.

Weitere KN+ Artikel

Welche Projekte stehen für die Neuen an? Sie möchten neue Zielgruppen erschließen für die rund 30 Angebote pro Semester. Vor allem jüngere. Schminkkurse. Bauchtanz. Gezielt für junge Mütter. Mehr Vorträge. Dabei werden sie die Volkshochschule nicht neu erfinden. Sie schauen auch, was in den Vorjahren erfolgreich angeboten wurde.

Digitalisierung wird wichtiges Thema

Ganz wichtig ist Imke Schneider: mehr Digitalisierung. Auch, wenn in einer kleinen VHS wie der Lütjenburger der soziale Kontakt immer noch sehr wichtig ist. Das habe Corona gezeigt. Nun muss die Frage der Finanzierung für digitale Geräte und Programme gelöst werden.

Neue Förderer gerne gesehen

Die VHS Lütjenburg zählt rund 60 Mitglieder, die zwölf Euro Jahresbeitrag zahlen. Ein paar mehr Förderer wünschen sich Schneider und Borchert. Einnahmen aus Kursgebühren liegen wegen Corona bei null.

Die Geschäftsstelle im Färberhaus ist mittwochs von 9 bis 1 1 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr besetzt.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.