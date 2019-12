Plastikrasen? Darf man das noch?

Lütjenburg

Der Grünen-Stadtvertreter Klaus Giesche spricht von einem „ Plastikfeld“, wenn er über das Gebilde spricht, das den bisherigen Grandplatz ablösen soll. Es ist schon zu viel Plastik in der Welt, ist seine Überzeugung. Ein Argument gegen Kunstrasen: Giesche geht von einer relativ kurzen Haltbarkeit von vielleicht 15 Jahren aus. Danach muss das Gebilde entsorgt und erneuert werden. Auch die Unterhaltungskosten sprechen aus seiner Sicht gegen ein „ Plastikfeld“. Die Stadt verwendet als Füllmittel zwischen den Kunsthalmen zwar ökologischen Kork, doch der schlägt mit einem enorm hohen Preis zu Buche. Die Grünen sagen ein klares Nein zum Kunstrasen in Lütjenburg.

Ein normaler Rasenplatz mit richtigem Gras? TSV-Liga-Obmann Rolf Scheff rät davon ab. Der Hauptplatz des TSV ist ein Rasenplatz und wird „gehegt und gepflegt“. Nur dadurch ist der Grasbewuchs schön grün und überall regelmäßig. Einem zweiten Rasenplatz, auf dem sehr viel gespielt und trainiert wird und der auch dem Schulsport offen steht, räumt er keine Chance auf ein langes Leben ein. Scheff kennt genügend Zweitplätze bei den Sportvereinen im Kreis Plön. Viel Erde, wenig Gras.

Der TSV drängt schon seit Jahren auf einen neuen Belag für den Grandplatz. Zum einen zieht ein Sturz beim Fußballspielen auf die Erdmischung automatisch Schürfwunden nach sich. Zum anderen ist der Grandplatz mittlerweile so verdichtet, dass er bei Regen regelmäßig absäuft. Vor allem Spiele der Jugend müssten immer wieder abgesagt werden, so Scheff. Eine zusätzliche Belastung für Eltern, Trainer und Betreuer. Der TSV Lütjenburg ist eindeutig für Kunstrasen.

Am Hoffmann-von-Fallersleben-Schulzentrum schlägt man sich weder auf die Plastik- noch auf die Grasseite. „Wir möchten nur, dass der Grandplatz wegkommt“, sagt Frank Seidel, Leiter des Gymnasiums. Derzeit sei der Platz mit diesem Belag für die beiden Schulen (Gymnasium und Gemeinschaftsschule) kaum nutzbar. Er sieht Vor- und Nachteile für beide möglichen Varianten. Ein Rasenplatz sei leichter zu reparieren als einer mit Plastikhalmen. Andererseits: Das Gras muss regelmäßig gemäht und gepflegt werden. „Wichtig ist für uns nur, dass sich etwas ändert.“ Das Schulzentrum kann mit beiden Varianten leben.

Die Stadtvertretung hat 650.000 Euro in den Haushalt 2020 für den Kunstrasenplatz eingestellt. Doch ob er gebaut wird, hängt von einem anderen Faktor ab. Die 650.000 Euro sind nur die geschätzten Kosten. Erst die Antworten auf die Ausschreibung werden zeigen, was ein Kunstrasenplatz wirklich kostet. Land und Kreis haben großzügige Zuschüsse angekündigt. Dennoch bleibt die Stadt auf einem Eigenanteil sitzen. In den Fraktionen der Stadtvertretung (jedenfalls die, die zugestimmt haben) herrscht Einigkeit darüber, dass der bei etwa 200.000 Euro liegen sollte. Wird es deutlich teurer für Lütjenburg, was niemand sagen kann, gerät der Auftrag, einen Kunstrasenplatz zu installieren, doch noch ins Straucheln.