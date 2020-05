Was wäre, wenn nicht Klopapier und Nudeln, sondern Kunst in Corona-Zeiten gehamstert wird? Mit welchen Sprüchen würden die Ateliers ihre Kunden vertrösten? Eine Antwort darauf ist in Lütjenburg nachzulesen. „Mangel“ heißt die Schaufenster-Installation der Künstlerin Petra Weifenbach.