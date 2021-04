Die Stadtbücherei Lütjenburg wird seit Monatsbeginn von Bettina Groth geleitet. Die in Lütjenburg aufgewachsenen 35-Jährige, die zuletzt vier Jahre lang in der juristischen Fachbibliothek der Uni Kiel tätig war, hofft darauf, bald wieder mehr Leben in die Bücherei holen zu können.