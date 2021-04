Lütjenburg

„Wir sind ein kleines Team und unser Budget ist nicht größer geworden“, sagt Grit Wenzel. Die Entgelte, die die Stadt an die Hohwachter Bucht Touristik zahle, seien nicht gestiegen. Die Verluste aus Lütjenburg habe die Hohwachter Bucht Touristik ausgleichen müssen.

Vollzeitkraft der Tourist-Info will sich beruflich verändern

Den Anstoß zur Kündigung gab das Ausscheiden der Vollzeitkraft in der Lütjenburger Tourist-Info, die sich beruflich verändern wollte. Die Hohwachter Bucht Touristik hätte die Stelle neu ausschreiben müssen. Wenn Lütjenburg die Tourist-Info als städtische Einrichtung führen wolle, sei jetzt ein guter Zeitpunkt für den Übergang, so Wenzel. Die Stadt könne sich ihr Personal selbst aussuchen. Neben der Vollzeitkraft arbeiteten Mitarbeiter aus Hohwacht als Urlaubsvertretung und Springer in Lütjenburg.

"Wir haben die Arbeit sehr gerne gemacht"

„Wir haben schweren Herzens die Kündigung ausgesprochen. Wir haben die Arbeit sehr gerne gemacht. Die Kooperation mit der Stadt war gut“, sagt die Tourismus-Chefin. Man wolle sich aber nun auf die Tourist-Info in Hohwacht und das dortige Geschäft konzentrieren. Die Kündigungsfrist läuft bis zum Jahresende. Wenzel bittet darum, früher aus dem Vertrag aussteigen zu können.

Die Zukunft der Lütjenburger Tourist-Info stand auf der Tagesordnung der jüngsten Stadtvertretersitzung. Der Punkt wurde allerdings vertagt. Das Gremium fühlt sich noch nicht ausreichend informiert über die Gründe der Trennung. Am 21. April diskutiert der Wirtschaftsausschuss mit Grit Wenzel die Situation. Im Juni könnte die Stadtvertretung in ihrer nächsten Sitzung einen Beschluss treffen.

Eines scheint aber klar: Übernimmt die Stadt die Tourist-Info, wird es teurer. Bislang zahlte Lütjenburg für den Betrieb 43.000 Euro an Entgelten an die Hohwachter Bucht Touristik. Weil die Stadt die Mitarbeiter über den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst anstellen muss, steigt der Betrag dafür auf rund 60.000 Euro. Als Vorschlag liegt auf dem Tisch, dass drei Teilzeitkräfte in der Einrichtung am Marktplatz arbeiten sollen.

„Es ist noch nichts entschieden, alles ist denkbar, alles ist möglich“, sagt Bürgermeister Dirk Sohn zur Situation. Er verweist auf die nächste Sitzung der Stadtvertretung. Sohn versichert genauso wie Grit Wenzel, dass der laufende Betrieb der Tourist-Info in Lütjenburg wie bisher weiter gehen wird. Egal, ob Kündigung oder nicht. Die Botschaft ist wichtig für die Urlauber. Spätestens im Mai – wenn die Corona-Lage es erlaubt – beginnt an der Hohwachter Bucht wieder die Feriensaison. Vom Sommergeschäft leben die Vermieter und Gastronomen der Region.