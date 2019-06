Lütjenburg

Der Lütjenburger Marktplatz bleibt in diesem Jahr ohne Eisbahn. Im Wirtschaftsausschuss wurde am Dienstag das Projekt für dieses Jahr abgesagt. Die Ausschreibung der Stadt lief ohne Angebote am 5. Juni aus.

Keine Angebote für dieses Jahr

Auf die Ausschreibung habe sich niemand beworben, auch wenn es im Vorfeld ein paar Interessenten gegeben habe, erklärt Stefan Leyk, Stadtreferent von Lütjenburg. Leyk erklärt sich das mit der kurzen Vorlaufzeit: "Uns wurde erst im März vom alten Betreiber mitgeteilt, dass er in diesem Jahr keine Eisbahn stellen möchte", sagt Leyk. Bis die Ausschüsse tagen, das Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung und die Ausschreibung selbst auf den Weg gebracht sind, dauere es. Außerdem seien die Betreiber von Eisbahnen deutschlandweit übersichtlich.

Betreiber und Stadt waren uneins

Die Eisbahn zog in den sonst mauen Wintermonaten tausende Besucher an. Der bisherige Betreiber Ulfert Georgs hatte bereits im Januar durchklingen lassen, dass es im vergangenen Jahr seine letzte Eisbahnsaison in Lütjenburg gewesen sei. Georgs kritisierte die Randale an der Anlage - Unbekannte hatten eine Toilette zerschlagen. Auch mit den Öffnungszeiten, die ihm das Amt zugestanden hat, zeigte er sich unzufrieden - vor allem am Freitag und Sonnabend hätte der Betreiber gerne länger geöffnet. Die endgültige Absage an die Stadt kam jedoch erst im März.

Auch von den Lütjenburgern gab es Kritik: Die bisherigen Öffnungszeiten waren den Anliegern schon zu lang, die Eisbahn sei im vergangenen Jahr nicht schön geschmückt gewesen und das Servicepersonal sei unfreundlich und zu langsam gewesen.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus dem Kreis Plön.