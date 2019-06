Lütjenburg

Überall Sperrungsschilder, Barken und Hinweise: "Achtung, Dreharbeiten". In Lütjenburg ist wieder der deutsche Filmadel zu Gast. Heino Ferch und Barbara Auer drehen den dritten Teil der ZDF-Krimireihe, die in dem fiktiven Ort " Nordholm" spielt. Da aller guten Dinge drei sind, durften sich Ferch und Auer ins goldene Buch der Stadt Lütjenburg eintragen. Eigentlich hatte Bürgermeister Dirk Sohn diese Ehre schon beim vorherigen Teil "Die verschwundene Familie" (2019) geplant, aber "es passte terminlich nicht", sagte Sohn am Rande der Eintragung. Der erste Film der Reihe war "Tod eines Mädchens" (2015).

Lütjenburger freuen sich über Dreharbeiten

Groß ankündigen wollte Sohn die Eintragung nicht, die Angst war zu groß, dass die Lütjenburger das Rathaus förmlich stürmen. "Wir bekommen vor allem positives Feedback aus der Bevölkerung", erklärte Sohn. Verschiedene Straßen werden während der Dreharbeiten für gewisse Zeiträume gesperrt, doch die Proteste bleiben aus. Im Gegenteil: Die Lütjenburger ziehen mit. Die Filmcrew brauchte für eine Szene Mülltonnen in der Straße. Die Lütjenburger haben alle brav ihre Tonnen an die Straße gestellt. Es hatten sogar alle die gewünschte Farbe: Restmüll, grau. Aufnahmeleiter Tobias von Schönermark zeigte sich begeistert von so viel Engagement: "Die Lütjenburger ziehen mit, das hat man nicht überall", sagte von Schönermark. In anderen Städten habe man es schwerer, wo die Dreharbeiten eher als störend empfunden wurden.

Auch die Hauptdarsteller Heino Ferch und Barbara Auer freuen sich, wieder in Lütjenburg zu sein. "Es hat etwas von zurückkommen", erklärte Auer. Auch privat gefällt es der Schauspielerin an der Ostseeküste. Nach den Dreharbeiten zum zweiten Film "Die verschwundene Familie" hat sie privat mit ihrer Schwester in Hohwacht Urlaub gemacht - mitten im Winter. Gefallen hat es ihr und ihrer Schwester trotzdem. Auch Heino Ferch würde in Hohwacht Urlaub machen und ist ebenfalls vom Empfang der Lütjenburger angetan: "Es ist schon ungewöhnlich, dass die Bevölkerung die Dreharbeiten so unterstützt."

Worum es geht

Unter dem Arbeitstitel "Das Mädchen am Strand" wird derzeit an der Schleswig-Holsteinischen Ostseeküste und in Hamburg gedreht. Die fiktive norddeutsche Kleinstadt Nordholm wird wieder durch ein Verbrechen erschüttert: Während einer Abiturfeier am Strand verschwindet die Schülerin Jule Reinhardt, ihre Leiche wird am nächsten Morgen an den Klippen aufgefunden. Simon Kessler ( Heino Ferch) von der Hamburger Mordkommission übernimmt die Ermittlungen, denn er vermutet einen Zusammenhang zwischen dem Tod von Jule Reinhardt und einem Mädchen, das in Hamburg getötet wurde. Beide waren offenbar befreundet. Hella Christensen ( Barbara Auer), Kesslers ehemalige Kollegin, ermittelt derweil auf eigene Faust. Sie fürchtet, dass ihr Sohn Sven in den Mord an Jule verwickelt ist. Aber auch Klaus Steinkamp ( Axel Milberg), Immobilienmakler und ehemaliger Arbeitgeber von Jules Mutter, gerät unter Verdacht.

