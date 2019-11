4800 Euro hat das Marinemusikkorps Ostsee mit dem Benefizkonzert im Sommer eingespielt. Als vorweihnachtliche Bescherung haben die Organisatoren der Marineunteroffizierschule diesen Erlös jeweils zur Hälfte an den Kleine-Anna-Kreis in Preetz und den Deutschen Marinebund in Laboe gespendet.