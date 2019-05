Plön

Auch in der Präambel dieser Verfassung stehe die Verpflichtung „dem Frieden der Welt zu dienen“, stellte der Bundestagsabgeordnete Ingo Gädechens den direkten Bezug zum Wortlaut des Diensteides her. Diese wunderbare Formulierung sei gleichermaßen ein hoher Anspruch für die Zivilgesellschaft und die Bundeswehr. Zudem fordere das Grundgesetz den mündigen Staatsbürger – auch in Uniform. „Das Prinzip Befehl und Gehorsam gilt und trotzdem bleiben Sie ihrem eigenen Gewissen verantwortlich und handeln selbstverantwortlich“, so Gädechens.

Soldaten als "scharfes Ende der Politik"

"MUS-Kommandeur Matthias Kähler hob die Verantwortung des Parlaments hervor, dass sich die Entscheidung für Auslandseinsätze nicht leicht mache und zunächst alle Bemühungen zur Entspannung ausschöpfe. Im Falle eines Falles seien die Soldaten aber das „scharfe Ende der Politik“. Dies zeige sich derzeit ganz konkret in Missionen wie Atalanta zur Bekämpfung der Piraterie am Horn von Afrika oder Sophia zum Retten von Menschenleben im Mittelmeer, verdeutlichte Fregattenkapitän Thorsten Pötsch. Diese Beispiele zeigten, das Soldatenberuf ganz besondere Herausforderungen mit sich bringe.