Corona bremst Arbeitsmarkt aus

Corona hat den positiven langfristigen Trend am Arbeitsmarkt auch im Kreis Plön vorläufig ausgebremst. Im Mai wurden im Kreis Plön 3301 Arbeitslose gezählt. Das entspricht einer Quote von 4,9 Prozent. Kein Vergleich zum Vorjahr: Da waren es 2588 Arbeitslose (Quote 3,9).