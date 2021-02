Malente

Guttchens Stellvertreter wird Marcus Path (40) aus Nüchel. Die neue Führungsspitze löst Bernd Penter (58) und Andrée Bendrich (59). Dieses Duo hatte den Generationswechsel eigentlich schon bei der Jahresversammlung 2020 vollziehen wollen. Doch aufgrund der Pandemieregeln mussten die turnusgemäßen Wahlen verschoben werden.

Sieben von acht Feuerwehrhäusern sind sanierungsbedürftig

In einer ersten Analyse dankt Guttchen, der seit 20 Jahren in Malente-Gremsmühlen wohnt und die Ortswehr seit 2016 führt, seinen Vorgängern für die gute Arbeit, auf der er nun aufbauen könne. Der Fuhrpark und die Ausrüstung seien weitgehend modernisiert und auf einem guten technischen Stand; die Grundausbildung bewege sich auf einem hohen Niveau, lobt Guttchen. Ein großes Problem, dass mittel- und langfristig gelöst werden müsse, sei ein massiver Sanierungsstau in den Feuerwehrhäusern. „Sieben von acht Gebäuden sind derart sanierungsbedürftig, das wir den Kern unserer Aufgaben eigentlich nicht mehr erfüllen können“, stellt Guttchen fest.

Viele Häuser sind zu klein geworden

Die meisten Feuerwehrhäuser seien schlicht zu klein. Und das betreffe nicht nur die Stellplätze für immer größer werdende Einsatzfahrzeuge. So fehle es an getrennten Sanitär- und Umkleideräumen für Feuerwehrfrauen und -männer sowie weiteren Lagerräumen. Auch die Parkplatzsituationen seien vor Ort meist schwierig, insbesondere dann, wenn sich bereits ausrückende Feuerwehrfahrzeuge und noch ankommende Feuerwehrleute begegnen würden, weiß Guttchen.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Künftig drei Ortswehren unter einem Dach?

Aus diesen Gründen regt er eine Grundsatzdiskussion über künftige Strukturen und Konzepte an. „Wenn wir uns für den Erhalt aller Gerätehäuser aussprechen, müssten wir als Nächstes ein neues Fahrzeug für die Ortswehr Malkwitz anschaffen“, verdeutlicht Guttchen. Und spätestens dann müsste dort auch ein neues Haus gebaut werden. Im Zuge solcher Überlegungen halte er es für sinnvoll, über neue Standorte und mögliche Zusammenlegungen nachzudenken, sagt er mit Blick auf die aktuelle räumliche Situation.

So liegen die drei Ortswehren Neukirchen, Sieversdorf, Malkwitz sowie das große Feuerwehrhaus des Zentralorts Malente-Gremsmühlen in einem Radius von etwas mehr als einem Kilometer. Die Idealvorstellung wäre, zwischen den Dörfern einen Neubau für den Ausrückbereich dieser drei Ortswehren zu schaffen. Parallel dazu sollte die Wehr Malente-Gremsmühlen an einen Standort im Ortskern umziehen, um die Hilfsfristen besser einhalten zu können. Auch für die Wehren Benz und Nüchel böte sich eine räumliche Kooperation an. Die Wehren Timmdorf und Kreuzfeld – letztere hat ein brandneues Feuerwehrhaus – schieden aufgrund der geografischen Lage hingegen aus derartigen Gedankenspielen aus.

Ortswehren sollen nicht verschmolzen werden

Die Schaffung gemeinsam genutzter Standorte bedeute aber nicht zwangsläufig eine Auflösung oder Verschmelzung von Ortswehren, betont Guttchen. „Ich möchte die acht sehr individuellen Ortswehren mit ihren gewachsenen Strukturen und heutigen Bindungen nach Möglichkeit erhalten.“

Dafür schwebe ihm das Cottbuser Modell vor. Dort seien Einsatzzentren geschaffen worden, deren moderne Infrastruktur von verschiedenen Ortswehren eines Ausrückebereichs genutzt würden. Zugleich habe man die alten Gerätehäuser als soziale Treffpunkte für die traditionelle Kameradschaftspflege erhalten und für kulturelle Gemeinschaftsveranstaltungen geöffnet.

Lesen Sie auch: Luxus-Landhaus in Dersau unterm Hammer

Ob sich ein derartiger Strukturwandel in den kommenden sechs Jahren tatsächlich anschieben lasse, hänge allerdings von vielen weiteren Faktoren ab, weiß Guttchen. Letztlich sei er als Gemeindewehrführer „nur“ der Fachberater für die Verwaltung und die Politik in Feuerwehrfragen. „Ich bin gespannt, wie sich die Dinge entwickeln werden.“