JU gegen Reaktivierung der Bahn

Unger, der selbst aus Lütjenbrg stammt und bekennender Bahnfan ist, sieht keine nennenswerten Pendlerströme zwischen den beiden Kommunen. Die Fahrt nach Kiel, wohin die meisten Pendler aus Lütjenburg fahren, würde mit der Bahn über eine Stunde dauern. Der neue Schnellbus in die Landeshauptstadt benötigt nur 40 Minuten. Unger: „Attraktiv ist die Bahn dann nicht.“

Lütjenburg gut mit dem Bus zu erreichen

Aus eigener Erfahrung weiß er, wie man gut mit Bus und Bahn nach Lütjenburg kommt. Aus Hamburg erreiche man Plön gut mit der Bahn. Mit der Buslinie 350 könne man in enger Taktung bis Lütjenburg weiterfahren. Wenn gewollt, ginge es direkt ohne Umsteigen bis nach Hohwacht weiter. Der Bus halte aber auch in größeren Orten wie Dannau oder Grebin, an denen die Bahn einfach vorbeifahren würde.

Gelder in Busprojekte stecken

Mit nur einem Bruchteil des Geldes für eine Reaktivierung könne man die Busverbindungen von Plön und Oldenburg in Richtung Lütjenburg noch stärker takten und auf umweltfreundliche Technik wie Wasserstoffantrieb umsteigen. Auch autonom fahrende Busse wie in Nordfriesland hält er für möglich und sinnvoll.

Unger kann sich Touren für Touristen vorstellen

Brach liegen lassen will der JU-Kreisvorsitzende die Strecke aber nicht. Er könne sich für die Sommersaison einen Betrieb mit Museumszügen oder Draisinen vorstellen. Utopien von ganzjährigen Touristenströmen zwischen Malente und Lütjenburg hält er für unrealistisch.

Wie berichtet, will das Land eine Machbarkeitsstudie über eine Reaktivierung der Strecke, auf der der letzte Zug im Jahr 2000 fuhr, in Auftrag geben. Unterstützt wird das von einem Arbeitskreis von Bahnfreunden aus Ostholstein. Der Bund der Steuerzahler in Schleswig-Holstein warnt hingegen vor dem Projekt: zu teuer, viel zu wenig Fahrgäste. Die Kommunen Lütjenburg und Malente begrüßen es hingegen, wenn wieder Züge zwischen den Orten fahren würden.

