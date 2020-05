Surfer helfen Polizei bei Festnahme

Schönberg

Nach einer Verkehrskontrolle in Schönberg ist ein 34-jähriger Mann am Sonntagnachmittag vor der Polizei geflüchtet. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Gegen den Fahrer des kontrollierten Wagens lag ein Vollstreckungs-Haftbefehl vor.

Der 34-Jährige ergriff während der Kontrolle in der Straße Ellernbrook die Flucht und lief in Richtung Schönberger Strand. Die Polizisten nahmen zu Fuß die Verfolgung auf. Ein zweiter Streifenwagen wurde zur Verstärkung gerufen.

Surfer greifen mutig ein

Der Fluchtweg des Mannes führte über ein Weizenfeld, die Steilküste herunter und über den Strand. Hier hielten ihn zwei Surfer auf, sodass er durch die Polizisten festgenommen werden konnte.

Es stellte sich heraus, dass der Mann außerdem unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, weswegen auf der Polizeistation eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige erstattet wurde.

