Es kommt Bewegung in die Marina Wendtorf. Für dieses Jahr ist der Baubeginn der Promenade geplant. Wie berichtet, hat die Gemeinde den Zuwendungsbescheid über 2,3 Millionen Euro erhalten. Offiziell übergeben will der Wirtschaftsminister diesen Bescheid vor Ort an Bürgermeister Claus Heller.