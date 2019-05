Laboe

Für die Besucher bleibt momentan alles wie gehabt – die Aussichtsplattform des des 83 Jahre alten Denkmals ist von den Überprüfungsmaßnahmen nicht betroffen. Zwar wird das Gerüst kommende Woche wieder abgebaut, aber "Folgearbeiten sind wahrscheinlich", erklärt Mike Brach, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Marinebundes. Schon im kommenden Jahr könnten Sanierungen notwendig sein. "Jedoch müssen hierzu erst einmal alle Messergebnisse vorliegen, sowie die Finanzierung geklärt sein", sagt Brach.

Das Marine-Ehrenmal im Drohnen-Video

Sanierung bislang nur durch Spenden möglich

Das Marine-Ehrenmal wurde zuletzt in den 1990er-Jahren saniert – von 1993 bis 1998 wurde hier gewerkelt. Damals wurden an der verklinkerten Fassade aufwändige Verfugungsarbeiten durchgeführt. Weitere Sanierungen am Turm und an den Freiflächen waren nötig. Mehr als vier Millionen Mark kosteten damals die Reparaturen, die der Deutsche Marinebund mit Eintrittsgeldern und Spenden bezahlte.

Lesen Sie auch zum Ehrenmal: Bullauge mit historischer Bedeutung

Für kommende Sanierung sieht es nicht viel besser aus: Allein die Begutachtung der möglichen Schäden geht in einen hohen fünfstelligen Bereich. Das Marine-Ehrenmal wird ohne jährliche Zuwendungen von Gemeinde, Land oder Bund vollständig durch den Marinebund und Spenden an den Verein getragen. "Diese Summen müssen erst mal aufgebracht werden", sagt Brach. Ohne eine große Spendenbereitschaft wäre der Unterhalt des Gebäudes nicht finanzierbar.

Bundesmittel für Oberlicht sind genehmigt

Hoffnung gibt es derweil für das Oberlicht des Verbindungstunnels. Das Licht in der historischen Gedenkhalle ist seit einem Jahr kaputt. Die Reparaturkosten belaufen sich auf 140.000 Euro. Hier gibt es überraschend Hilfe vom Bund. Durch das Denkmalschutzsonderprogramm gibt der Bund die Hälfte der Summe dazu – 70.000 Euro. Ein Glücksfall für Laboe, denn für das Programm wurden mehr Denkmäler angemeldet, als Gelder zur Verfügung standen. Beim Deutschen Marinebund ist die Freude groß: "Die 70.000 Euro helfen enorm bei der Sanierung", sagt Mike Brach.

Bundestagsabgeordnete Melanie Bernstein war ebenfalls zufrieden mit der Förderung: "Das ist ein tolles Signal für den Denkmalschutz im Kreis Plön!" Auch für den Bismarkturm in Lütjenburg gab es eine Förderung, die Höhe der Summe beläuft sich hier auf 300.000 Euro. Allerdings gäbe es noch weitere Denkmäler, die dringend saniert werden müssten.

Auch interessant: Ehrenmal Laboe dient dem guten Zweck