Polizei ermittelt wegen Fake-Schreiben

Laboe

In dem Schreiben, das an Haushalte in Laboe verteilt wurde, haben Unbekannte das Laboer Gemeindewappen benutzt und die Mitteilung über den vermeintlichen Rückbau des Ehrenmals als Mitteilung des "Ausschusses für Tourismus, Geschichte und Kultur" gekennzeichnet. Genannten Ausschuss gibt es in der Gemeinde allerdings nicht. An wie viele Haushalte der Handzettel verteilt wurde, ist nicht bekannt. "Wir haben davon nur über die Sozialen Medien erfahren, im Briefkasten hatten wir oder unsere Bewohner keine Zettel", erklärte Christa Kahl-Burbach, Leiterin der Seniorenresidenz Grammerstorf’scher Hof im Laboer Oberdorf.

Marinebunde verärgert über schlechten Scherz

Mike Brach vom Deutschen Marinebund, der für die Pflege und Instandhaltung des Denkmals verantwortlich ist, zeigte sich ratlos angesichts des Schreibens: "Es muss ein schlechter Scherz sein – wir waren jedenfalls nicht begeistert." Bisher habe es keinen Kontakt zu Gruppen gegeben, die dem Ehrenmal oder dem Marinebund offen rechtsextreme Tendenzen vorwerfen – für den Marinebund kam das "komplett haltlose Schreiben" aus dem Nichts. Auf dem Flugblatt war die Rede davon, dass das Ehrenmal von Adolf Hitler eingeweiht wurde – was nicht stimmt. "Wir sind eine Gedenkstätte für alle auf See Gebliebenen, Seeleute aus der ganzen Welt gedenken hier", erklärt Brach.

Für den angeblichen Rückbau und die damit verbundene Evakuierung wurden der 8. und 9. November angekündigt – Letzterer ist nicht nur Tag der deutsch-deutschen Grenzöffnung, sondern hat auch im Nationalsozialismus einige Bedeutung wie den Hitler-Ludendorff-Putsch und die Novemberpogrome von 1938.