Vor 60 Jahren zog die Marineunteroffizierschule in die Kaserne Ruhleben am Großen Plöner See ein. Ende Januar 1995 gründeten 60 meist aus dem aktiven Dienst ausgeschiedene Soldaten die Marinekameradschaft Plön (MKP). Am Donnerstag feierte der Verein das 25-jährige Bestehen mit über 100 Gästen.