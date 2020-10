Der Markt „Selbstgemachtes“ in Stolpe war ein voller Erfolg. Rund 1000 Besucher strömten am Sonntag auf das Gelände des Urzeithofs – die Organisatoren vom Verein Stolpe kulturell hatten mit 500 Interessierten gerechnet. Jetzt peilen die Macher um Barbara und Rainer Petersen eine Neuauflage an.