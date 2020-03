Bisher spendete die Bäckerei Beyer nicht verkaufte Backwaren an die Tafel. Die Tafel-Arbeit ruht jetzt aber. Und die Bedürftigen? Denen will Markus Beyer in seinem Geschäft in der Plöner Chaussee 76 in Ascheberg die Waren jetzt direkt geben – montags bis freitags von 17.30 bis 18 Uhr.