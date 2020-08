Es ist etwas für Trainierte. 55 oder 27,5 Kilometer in einem Stück wandern. Unter dem Titel „Marsch zum Meer“ starteten 250 Männer und Frauen von Hohwacht aus in die Umgebung. Wie fühlt es sich an, fast 30 Kilometer bei 28 Grad im Schatten zu gehen? Redakteur Hans-Jürgen Schekahn hat es ausprobiert.