Martin Drees, wie schätzen Sie Ihre Chancen ein?

Der Kandidat der Grünen, von Beruf Sozialpädagoge, kümmert sich in der Stadtverwaltung Neumünster um Adoptionen und die Vermittlung von Pflegekindern. Im Interview spricht er über seine Wahlchancen und erklärt die Erfolge seiner Partei.

Sie waren einmal Inhaber eines Spielzeugladens. Wie kam es dazu?

Martin Drees: Ich bin schon immer ein leidenschaftlicher Brettspieler. Anfang der 1990er-Jahre hatte ich zusammen mit meiner Frau einen Spieleladen in Kiel aufgemacht. Wir haben ihn fast 20 Jahre lang betrieben. 2009 haben wir ihn dann aufgegeben, weil sich durch das Internet das Kaufverhalten der Kundinnen und Kunden stark veränderte.

Das haben Sie mit Leidenschaft betrieben.

Das haben wir mit sehr viel Leidenschaft betrieben. Wir haben Spielemeisterschaften organisiert. Für die Kieler Nachrichten habe ich im Journal regelmäßig Spiele vorgestellt. Über unseren Laden hatte sich die gesamte Brettspiel-Szene vernetzt. Zu der Zeit waren die Spieleabende im Laden eine feste Institution.

Die Grünen spüren derzeit in den Umfragen Rückenwind. Wie groß schätzen Sie Ihre Chance ein, als Direktkandidat in den Bundestag einzuziehen?

Ich muss ehrlich sagen, ich schätze sie als sehr hoch ein. Durch die Art der Nominierung der Kanzlerinkandidatin haben die Grünen gezeigt, dass wir das mit einer großen Ruhe und Geschlossenheit tun. Glaubwürdigkeit hat bei Wählerinnen und Wählern eine hohe Bedeutung. Dadurch glaube ich, dass wir hier das Direktmandat holen können.

Bei der Europawahl 2019 waren wir sowohl im Kreis Plön als auch in der Stadt Neumünster die stärkste Partei. Europawahlen sind zwar etwas anders zu sehen als Bundestagswahlen, aber es hat uns gezeigt, dass das Potential für grüne Politik vorhanden ist. Ich bin im Wahlkreis bestens vernetzt. Wir haben gute Ideen und Konzepte. Wenn wir dann auch Rückenwind haben, wird es gelingen.

Wenn es nicht zum Direktmandat reicht, welchen Listenplatz haben Sie?

Ich stehe auf Platz 16. Das ist eher unwahrscheinlich, dass das für den Einzug in den Bundestag reichen würde. Ich sehe meine Kandidatur vor allem als Angebot an die Menschen hier im Kreis Plön.

Was machen Sie in dem Moment, wenn Annalena Baerbock tatsächlich zur Kanzlerin gewählt würde?

Ich feiere erstmal mit allen, die an diesem großartigen Erfolg mitgearbeitet haben, auch mit Robert Habeck. Ihn kenne ich als Schleswig-Holsteiner naturgemäß besser durch meine Arbeit hier vor Ort. Ich habe auch Annalena Baerbock bereits kennenlernen dürfen, bevor sie Bundesvorsitzende geworden ist.

Der Zuspruch für die Grünen ist immer größer geworden. Wie erklären Sie sich die Erfolge der vergangenen Jahre?

Es wird immer mehr erkannt, dass der Klimaschutz als Thema existenziell ist. Außer den Grünen gibt es keine Partei, die das so konsequent verfolgt.

Das ist von so grundlegender Bedeutung, dass die Menschen uns Grünen das als einzige zutrauen. Es hat auch viel mit den Personen Robert Habeck und Annalena Baerbock zu tun. Alle beide haben eine positive und tolle Ausstrahlung. In der Doppelspitze geben sie ein gutes Bild ab, weil sie das Prinzip „Miteinander“ pflegen und nicht das „Gegeneinander“, was wir in anderen Parteien erleben. Erst jetzt hat ein Neumitglied zu mir gesagt: Ich bin eingetreten, um Annalena Baerbock zu unterstützen.

Wie sind Sie zu den Grünen gekommen?

Ich komme ursprünglich aus Lüneburg. Da war Gorleben (Anmerkung der Redaktion: ein früherer geplanter Standort für ein Atommülllager) nicht weit. Ich engagierte mich schon früh in der Anti-Atom-Bewegung und der Friedensbewegung. Das waren Dinge, wo ich gemerkt habe, dass es lohnt, sich dafür einzusetzen. Das, was wir damals richtig fanden, hat sich dann letztendlich auch bestätigt.

Familien- und Sozialpolitik ist Ihr Schwerpunkt in Ihrer Arbeit. Welche Themen brennen Ihnen besonders unter den Nägeln?

Bei der Sozialpolitik ist es die Aufgabe, den Klimaschutz sozial gerecht zu gestalten. Der Klimaschutz ist nicht umsonst zu haben. Mir ist es aber wichtig, dass die Menschen, die über wenig Einkommen verfügen, nicht benachteiligt werden. Man muss Mechanismen einbauen, dass Klimaschutz und Energiewende gerecht finanziert sind. Im Familienbereich ist es der Bereich der Inklusion, also besonders eine gute Förderung von Kindern mit Behinderung. Ich setze mich auch für eine ausgewogene Verantwortung von beiden Elternteilen für ihre Kinder ein, zum Beispiel durch verlängerte Elternzeiten, die dann gerecht aufgeteilt werden. Das wären Themen, die ich schnell angehen möchte.

Angela Merkel hört nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin auf. Werden Sie sie vermissen?

Ich glaube nicht. Alles hat seine Zeit. Ich habe Frau Merkel in der Flüchtlingsfrage 2015 aber als positiv und weitsichtig erlebt. Ich glaube aber, das können wir noch besser. Wir haben mit Annalena Baerbock eine Kandidatin, die da bestens aufgestellt ist.

Eine ganz persönliche Frage: Sie tragen immer sehr bunte Hemden. Haben Sie das immer schon so gemacht?

Das mache ich schon total lange. Vielleicht ist das ein bisschen ein Markenzeichen von mir. Wenn Leute meine Frau fragen, was man mir zum Geburtstag schenken könnte, rät sie zu einem schönen, bunten Hemd. Das hat einen gewissen Suchtcharakter bei mir. Ich fühle mich darin einfach sauwohl. Ich werde darauf öfter angesprochen. Es gibt da einen wunderbaren Herrenausstatter in Preetz. Der weiß immer, wenn ich komme, was er mir Passendes zeigen kann.